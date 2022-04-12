Крупные российские экспортеры столкнулись с некоторыми проблемами при продаже валютной выручки. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке, в ЦБ и правительстве.

У компаний, продающих свои товары за евро и доллары, не получается продать их на валютном рынке для выполнения требования Банка России. Напомним, что в настоящее время экспортеры должны продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке.

Издание отмечает, что проблема обусловлена резко снизившимся спросом на евро и доллары. В связи с ограничениями импортирующие компании резко сократили оборот и теперь просто не нуждаются в таком количестве иностранной валюты. Ухудшают условия и действующие ограничения на операции с ним для физических и юридических лиц.

Один из собеседников издания подчеркнул, что в некоторые дни экспортерами в лучшем случаи продавалась на Мосбирже половина из положенных 80% валютной выручки.