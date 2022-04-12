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1 час назад

Китай резко сократил закупки газа

Lenta.ruиещё 2

Китай резко сократил закупки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне роста цен и решений о введении локдаунов, ударивших по спросу, пишет Bloomberg.

Китай резко сократил закупки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Импорт в первом квартале упал на 14 процентов на годовом уровне, свидетельствуют данные о поставках. Консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что недавно пересмотрела прогноз по спросу на газ в Китае на период до 2026 года в сторону понижения.

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В прошлом году Китай был крупнейшим импортером СПГ, что внесло свой вклад в общий рост цен на глобальном уровне. Снижение спроса означало бы, что на рынке будет больше свободных объемов, которые можно будет перенаправить в Европу, стремящуюся сократить зависимость от импорта из России.

По оценкам Международного энергетического агентства, у Европы есть возможность нарастить закупки СПГ на 20 миллиардов кубометров в течение следующего года. Более серьезным объемам препятствует конкуренция за поставки импортеров по всему миру, что могло бы спровоцировать рост цен. 15 миллиардов кубометров планировали обеспечить США.

Рынки,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,
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