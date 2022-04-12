Китай резко сократил закупки газа

Китай резко сократил закупки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне роста цен и решений о введении локдаунов, ударивших по спросу, пишет Bloomberg.

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Импорт в первом квартале упал на 14 процентов на годовом уровне, свидетельствуют данные о поставках. Консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что недавно пересмотрела прогноз по спросу на газ в Китае на период до 2026 года в сторону понижения.

В прошлом году Китай был крупнейшим импортером СПГ, что внесло свой вклад в общий рост цен на глобальном уровне. Снижение спроса означало бы, что на рынке будет больше свободных объемов, которые можно будет перенаправить в Европу, стремящуюся сократить зависимость от импорта из России.