В России допустили подорожание нефти до $150

В случае запрета на поставки из России цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Он добавил, что Россия готова продавать нефть «в любом диапазоне цен», но только дружественным странам. Сейчас нефть марки Brent торгуется в диапазоне $100–105 за баррель, максимально она дорожала в начале марта — до $139.

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«Наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — ответил министр на вопрос, что будет с ценами, если Евросоюз откажется от закупок российской нефти.

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Шульгинов пояснил, что при нынешней ситуации и «неконструктивном поведении западных политиков» заниматься прогнозом цен на российскую нефть невозможно. Министр выразил уверенность, что все международные компании пересмотрят свои прогнозы, потому что они были сделаны исходя из других предпосылок.

«Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации», — добавил министр.

Сейчас «конструктивно настроенные страны» изучают возможность оплаты в рублях и реальные переговоры на таких условиях уже идут, пояснил Шульгинов. Министр добавил, что другие игроки сегодня не могут обеспечить замену российскому газу ни по объёмам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры.

8 марта США запретили импорт газа, нефти и угля из России. В Белом доме этот шаг назвали «ценой свободы». При этом Джо Байден уточнил, что ожидает советующей меры и от своих европейских коллег.

Позже стало известно, что страны Евросоюза разошлись во мнении относительно запрета на экспорт российской нефти. По данным газеты Financial Times, против этой меры выступила не только Венгрия, которая открыто заявляет о своей позиции, но и некоторые другие сильно зависимые от российского топлива государства. Европейские политики стали опасаться резкого скачка цен, который повлияет на жизнь всей Европы.