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26 минут назад

Индия возмутилась ценами на российскую нефть

Lenta.ru

Индийские нефтепереработчики, одни из немногих оставшихся покупателей российской нефти, недоумевают, почему они платят почти полную стоимость за грузы, которые предлагаются в Европе с рекордными скидками, пишет Bloomberg.

Индия возмутилась ценами на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переработчики в этой южноазиатской стране недавно закупили миллионы баррелей нефти марки Urals на открытых торгах. При этом некоторые поставки шли с премией в один доллар за баррель к Brent по сравнению со скидкой более чем в 30 долларов за баррель на тот же сорт в Европе. Индийская сторона возмущена, что не получает предложений о скидках, хоть сколько-нибудь близких к тем, которые они видят в Европе. Хотя страна открыто поддерживают продолжение импорта российской нефти, отмечает издание.

Индия отказалась от покупки российской нефти

Отсутствие скидок особенно раздражает переработчиков, поскольку ситуация на Украине подняла цены на сырье, что добавило инфляционных опасений беднейшему крупному импортеру нефти. Трейдеры заявили, что любой, кто сможет отгрузить Urals по ценам, близким к сниженным европейским предложениям, получит прибыль от 10 до 20 долларов за баррель при продаже в Индию (с учетом фрахта, страхования и других расходов). Это ошеломляющая прибыль в отрасли, где конкуренция обычно снижает маржу до нескольких центов за баррель.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. Ранее крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать Urals.

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