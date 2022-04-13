Кудрин оценил возможность международных расчетов в рублях

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, Россия может вести расчеты в национальной валюте только с заинтересованными государствами. Об это пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что Россия проводит предметные переговоры с ключевыми иностранными партнерами о создании безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют.

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Сегодня глава Счетной платаны России Алексей Кудрин заметил, что расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, поскольку российская нацвалюта больше не свободно конвертируемая.

«Хочу напомнить, что рубль с середины 2006 года был свободно конвертируемой валютой, которой обладают всего около двух с половиной десятков стран в мире. Даже юань не является свободно конвертируемой валютой. Но этот статус мы утратили с началом специальной операции в связи со введенными санкциями, когда Центральный банк ввел целый ряд ограничений на движение валют», - пояснил он.

Кудрин также подчеркнул, что «в таких случаях распространение валют связано только с интересом стран в торговле взаимными товарами».

«Именно те, кто заинтересован в рублях для покупки российских товаров, и будут, возможно, участвовать в этих операциях», - заявил он.

При этом, по словам Кудрина, у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах, сообщает ТАСС.

«Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль - медленно, шаг за шагом, по мере того, как будет расти заинтересованность стран во взаимной торговле», - пояснил глава Счетной палаты России.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Российским контрагентам по газу было предложено перечислять валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, после чего сам банк конвертирует ее на Мосбирже, затем переводит рубли на счет компании и она расплачивается за газ.