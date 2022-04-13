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28 минут назад

В США оценили угрозу дедолларизации мировой экономики

Елена Прошина

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пройдет немало времени, прежде чем доллару найдут замену в качестве ключевой резервной валюты, и допустила, что такого может не случиться вообще. Ее слова приводит «Прайм».

В США оценили угрозу дедолларизации мировой экономики
Фото: ReutersReuters

«Есть страны, которые бы хотели изобрести систему, освободившую бы их от зависимости от доллара. Но я думаю, что пройдет немало времени, прежде чем доллар будет замещен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике, если такое вообще когда-либо случится», — сказала Йеллен.

Свои слова она объяснила силой американской экономики и устойчивостью мировой финансовой системы.

По словам Йеллен, санкции, введенные против России из-за ее спецоперации на Украине и часто используемые в качестве аргумента за отказ от доллара, продемонстрировал его силу в качестве валюты, обслуживающей внешнеторговые транзакции.

Рынки,Джанет Йеллен,
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