В США оценили угрозу дедолларизации мировой экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пройдет немало времени, прежде чем доллару найдут замену в качестве ключевой резервной валюты, и допустила, что такого может не случиться вообще. Ее слова приводит «Прайм».
«Есть страны, которые бы хотели изобрести систему, освободившую бы их от зависимости от доллара. Но я думаю, что пройдет немало времени, прежде чем доллар будет замещен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике, если такое вообще когда-либо случится», — сказала Йеллен.
Свои слова она объяснила силой американской экономики и устойчивостью мировой финансовой системы.
По словам Йеллен, санкции, введенные против России из-за ее спецоперации на Украине и часто используемые в качестве аргумента за отказ от доллара, продемонстрировал его силу в качестве валюты, обслуживающей внешнеторговые транзакции.