В США оценили угрозу дедолларизации мировой экономики

«Есть страны, которые бы хотели изобрести систему, освободившую бы их от зависимости от доллара. Но я думаю, что пройдет немало времени, прежде чем доллар будет замещен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике, если такое вообще когда-либо случится», — сказала Йеллен.