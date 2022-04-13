Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

«Сейчас это невозможно»: три страны ЕС выступили против эмбарго на российский газ

Рамблер

Австрия, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на поставки российского газа. Об этом в эфире CNN заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА «Новости».

По словам канцлера, Вена поддерживает политику санкций в отношении России, но считает, что они должны наносить больше ущерба РФ, чем вводящим их странам.

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ... С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», - сказал Нехаммер.

Он отметил, что Еврокомиссия и Совет Евросоюза обсуждают возможность эмбарго на российскую нефть, но отказ от газа – это отдельный вопрос, поскольку от него зависит промышленность стран Евросоюза.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Нехаммер подчеркнул, что Австрия солидарна с другими странами ЕС в стремлении избавиться от зависимости от российского газа.

«Но сейчас это невозможно. Потребуется время», - резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Литвы призвал страны Евросоюза к «мощному решению» и определению конкретных сроков отказы от импорта газа и нефти из России.

Рынки,Видео,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители