Австрия, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на поставки российского газа. Об этом в эфире CNN заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА «Новости».

По словам канцлера, Вена поддерживает политику санкций в отношении России, но считает, что они должны наносить больше ущерба РФ, чем вводящим их странам.

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ... С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», - сказал Нехаммер.

Он отметил, что Еврокомиссия и Совет Евросоюза обсуждают возможность эмбарго на российскую нефть, но отказ от газа – это отдельный вопрос, поскольку от него зависит промышленность стран Евросоюза.

Нехаммер подчеркнул, что Австрия солидарна с другими странами ЕС в стремлении избавиться от зависимости от российского газа.

«Но сейчас это невозможно. Потребуется время», - резюмировал он.