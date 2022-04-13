Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос сенатора Эдуарда Росселя об импортозамещении.