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1 час назад

Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные

Елена Прошина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что сделала неприятное открытие, узнав, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента.

Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные
Фото: ReutersReuters

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос сенатора Эдуарда Росселя об импортозамещении.

В качестве меры изменения такого положения дел она предложила дать соответствующее поручение малому и среднему бизнесу.

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По данным «РБК», за 2020 год гвозди в Россию поставлялись в основном из Белоруссии и Китая. На долю первого приходилось 84,3% объема поставок, второго — 10,7%.

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