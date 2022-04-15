Россия быстро нашла замену Европе для поставок угля

Пока Запад воротит нос от российских энергоресурсов себе в убыток, Индия, наоборот, налаживает новые торговые связи с Россией. Оказалось, что индусы скупают не только российскую нефть, но и российский уголь, на который Европа наложила эмбарго. Эксперты уверены, что Дели легко сможет поглотить европейские объемы угля из России. Но придется проявить индийский характер перед США.

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Индия начала закупать не только российскую нефть, но и российский уголь. До введения санкций Запада против российских углеводородов роль российской нефти и угля была незначительной на индийском рынке. Однако прагматичные индусы, судя по всему, готовы стать новым рынком сбыта для России взамен американского и европейского рынка.

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В марте поставки угля в Индию из России достигли максимума за последние два года. По данным аналитической компании Kpler, Индия купила у России 1,04 млн тонн угля, что является самым высоким уровнем с января 2020 года, передает CNBC. Целых две трети мартовского объема пришлось на порты Дальнего Востока России. В начале апреля Индия заявила, что планирует удвоить импорт российского коксующегося угля.

В 2021 году ЕС купил у России 48,7 млн тонн энергетического и коксующегося угля на 3,7 млрд долларов. Это чуть меньше четверти от всего российского экспорта угля (227 млн тонн). При этом в последние месяцы Европа стала покупать у России больше – по 5 млн тонн угля в месяц. «Рост поставок в Индию – это рост с очень низкой базы. Но поставки все равно впечатляют», – говорит Сергей Кондратьев. В 2021 году доля российского угля в Индии составляла всего 2%.

До августа, когда начинает действовать запрет ЕС на российский уголь, спрос на него вне Европы существенно вырастет. «Удастся ли перенаправить весь объем с Европы на Восток – это пока открытый вопрос. Но надо понимать, что даже если на первых порах Россия потеряет 1–2 млн тонн месячных отгрузок на экспорт, или 10–20 млн тонн за год, это не станет критичным провалом для российской угольной отрасли и не отбросит ее на десятилетия назад. Российские угольщики вернутся на позиции 2018–2019 годов, у них будут хорошие перспективы на то, чтобы в 2023 году снова начать наращивать экспорт», – считает Кондратьев.

В среднем Россия поставляла в ЕС 4 млн тонн угля в месяц. Потенциально Индия с легкостью может поглотить этот объем, особенно если на российский уголь будет установлена скидка. Денежный вопрос для Индии, как и для многих развивающихся стран, сейчас является крайне важным.

«Для Индии скидки и на нефть, и на уголь просто жизненно необходимы. Дели видит, что происходит на соседней Шри-Ланке, где тяжелое экономическое положение, объявлен дефолт и идут беспорядки.

Индии нужны энергоресурсы по минимально возможной цене, потому что это позволяет ей снизить цены или как минимум не повышать их для населения. У развивающихся стран выбор небольшой: либо поднять цены и столкнуться с очень тяжелыми социальными и экономическими последствиями, либо субсидировать цены на энергию, что сильно бьет по бюджету», – объясняет Кондратьев.

Какие объемы будут перенаправлены из Европы, зависит не только от имеющегося спроса в Индии. Он здесь как раз очень высокий. Индия – второй по величине потребитель и импортер угля в мире после Китая. Индусы зависят от поставок угля на целых 85%. На уголь приходится порядка 70% производства электроэнергии в стране. Россия – шестой по величине производитель угля, причем качественного угля, который будет продавать со скидкой из-за санкций. РФ и Индия могут помочь друг другу в этой ситуации.

Но кроме спроса и предложения, есть ряд других факторов. Во-первых, могут возникнуть логистические проблемы. «Сейчас большой объем поставок угля идет через северо-западные порты. Но для отгрузки угля в Индию лучше выбрать порты юга. Но здесь могут возникнуть сложности с поставками угля по железной дороге. На железную дорогу в южном регионе легла большая пассажирская нагрузка из-за ограничений полетов в регион, что влияет и на грузовой трафик», – объясняет Кондратьев.

Во-вторых, проблемы могут возникнуть с сухогрузами, которые необходимы для перевалки угля. Российские экспортеры в основном фрахтовали суда на открытом рынке, и некоторые судоходные компании могут отказаться от работы с ними. Это увеличит ставки фрахта для российских угольщиков. «Однако это не является критичным. Потому что цены на уголь находятся на исторических максимумах. Российские грузоотправители смогут выдержать удорожание фрахта. И при отсутствии формального запрета на работу с угольными грузами из России желающие перевозить российский уголь по таким высоким ставкам фрахта все равно найдутся. Сухогрузы есть и у развивающихся стран», – говорит Сергей Кондратьев.

Третье – чтобы Индия получала российский уголь по выгодной цене, российским компаниям необходимо напрямую договориться с индусскими покупателями о поставках. «В истории с российской нефтью, которая продавалась с рекордной скидкой, выяснилось, что индийские покупатели этой скидки часто в глаза не видели и даже платили за нее с премией к Brent. Потому что они покупали российскую нефть не напрямую, а у международных трейдеров, которые клали сумму скидки себе в карман. Это снижало стимул покупателя к серьезному росту закупок», – рассказывает Кондратьев.

Поэтому по углю России и Индии нужно договориться без посредников. И Россия, конечно, заинтересована в заключении не спотовых, то есть разовых, а долгосрочных контрактов на год или больше.

Еще один риск – геополитический. «В Индии достаточно много частных потребителей. Они больше внимания обращают на скидки, но в отличие от госкомпаний, скорее, испугаются санкционных угроз со стороны США и Европы из-за сотрудничества с российскими компаниями», – считает эксперт ИЭФ. США уже пытаются заставить Дели, пока на словах, принять более антироссийскую позицию. Такое давление против Индии будет усиливаться, считает эксперт.

«Если Индия проявит характер в связи с давлением США, то через время она может забрать себе почти весь наш экспорт угля в ЕС»,

– считают аналитики «Фридом Финанс». Потребление угля в Индии в 2021 году выросло до 1,06 млрд тонн, но добыча в 2020–2021 годах упала до 716,1 млн тонн. «Даже увеличив добычу в 2022 году, Индии все равно приходится импортировать более 200 млн тонн. А России надо перенаправить порядка 50 млн тонн. Ранее правительство Индии уже говорило о своих намерениях увеличить импорт из России до 40 тонн в год. Если этот план реализуется, то большая часть экспорта уже будет переориентирована, останется найти покупателей примерно на 10 млн тонн, что в условиях мирового дефицита сделать будет несложно», – отмечают аналитики «Фридом Финанс».

Индия и Китай вместе могут забрать на себя весь российский объем с европейского рынка. Китай импортирует примерно столько же угля, что и Индия, – более 200 млн тонн. Власти Кузбасса уже заявили о готовности переориентировать экспорт угля с ЕС на Китай и Индию, в прошлом году в ЕС из этого региона было отгружено 36,3 млн тонн. Дели и Пекин к тому же обсуждают с Москвой возможность оплаты в местных валютах и с помощью местных платежных систем, что обезопасит эти сделки от «рук» Запада.

Если из Европы российский газ уйдет в Индию, то какому-то поставщику придется уйти с индийского рынка. Крупнейшим экспортером угля в Индию сегодня является Австралия.

«Если Индия продолжит наращивать поставки из России, то австралийский уголь уйдет на рынки Евросоюза. Причем Австралия географически находится гораздо дальше от стран ЕС, чем Российская Федерация, а значит и цены на уголь тоже будут выше

из-за увеличения расходов на логистику. А для Индии цены, наоборот, станут ниже, так как Россия пока вынуждена продавать свои энергоресурсы с большим дисконтом. Он доходит до 20–30%», – отмечают аналитики «Фридом Финанс».

Судя по всему, не Китай, а именно Индия может выиграть от всей этой санкционной борьбы Запада с Россией, если искать хоть какие-то плюсы в ситуации.