В ЕС нашли альтернативу российскому газу

Европа находится в поиске альтернативы российскому газу, поэтому задумалась о сотрудничестве с Африкой. Об этом сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на Anadolu.
Отмечается, что Евросоюз планирует нарастить поставки природного газа из Нигерии. Он уже указал на общность интересов и целей, которые преследуют обе стороны. В столице Нигерии – Абудже – управляющий директор Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Малам Меле Кьяри (Malam Mele Kyari) переговорил с представителями стран-членов ЕС.
Посол ЕС в Нигерии Самуэла Исопи (Samuela Isopi) подчеркнула, что Евросоюз заинтересован в увеличении поставок природного газа из Нигерии.
«Мы не только крупные клиенты для Нигерии, мы в то же время основные партнеры страны в нефтегазовом секторе, потому что в этой стране также работают европейские компании. Так что у нас одни и те же интересы, и мы преследуем одни и те же цели», - отметила она.
Управляющий директор NNPC Малам Кьяри также заявил, что Нигерия намерена наращивать поставки природного газа на мировой рынок. Сейчас не менее 40% нигерийского природного газа экспортируется в европейские государства.
Нигерия - восьмая страна с наибольшими запасами нефти в мире. Доказанные запасы нефти Нигерии оцениваются приблизительно в 37 миллиардов баррелей. На долю страны приходится 3,1% мировых запасов нефти.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова нарастить добычу угля и углеводородов, чтобы заменить российские энергоресурсы на рынках западных стран.