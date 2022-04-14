Китайские нефтяники покидают западные рынки

Крупная китайская нефтегазовая компания CNOOC собирается покинуть рынки США, Великобритании и Канады. В корпорации опасаются санкционного давления со стороны западных стран, за которым обязательно последуют "рейдерские захваты" активов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Вашингтон и союзники в любой момент могут предпринять очередные недружественные шаги против Пекина под предлогом обвинений КНР в поддержке России или на фоне очередного витка напряженности в отношениях Китая с Соединенными Штатами.

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"Мы не можем предсказать, будут ли санкции США наложены на компанию, аффилированные лица и наших партнёров, если ситуация изменится", - заявили в CNOOC.

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В последние годы руководители нефтегазового гиганта из КНР неоднократно сталкивались с искусственными бюрократическими барьерами при въезде на территорию США, что негативно отражалось на эффективности управления американскими офисами компании.

Корпорация CNOOC имеет собственность в более чем двадцати странах, владеет долями месторождений в Северном море, Мексиканском заливе, а также принимает участие в разработке битуминозных песков в Канаде. В настоящее время представители CNOOC планируют сместить свою активность в государства Латинской Америки и Африки. Речь, в частности, идет о Бразилии, Гайане и Уганде.

В Китае не испытывают иллюзий относительно способов, с помощью которых Вашингтон пытается бороться за свою гегемонию в мире. В ход идут запрещенные приемы, которые находятся за рамками существовавших когда-то норм и правил, в том числе неписаных. Китайская газета Global Times отмечает, что президент США Джо Байден использует крайне жесткую риторику против России для отвлечения внимания от проблем в американской экономике и сохранения своих рейтингов.

В министерстве иностранных дел Китая призывают американского лидера "не подливать масла в огонь" сомнительными заявлениями о конфликте на Украине. "Все усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение эскалации, не надо подливать масла в огонь", - заявил на этой неделе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат сказал, что США следует уважать опасения России в сфере безопасности и отказаться от угроз в отношении Пекина. "Считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы. Время покажет - позиция Китая находится на верной стороне истории", - резюмировал он.

В Поднебесной предостерегли коллективный Запад от необдуманных шагов, которые могут нанести ущерб китайскому бизнесу. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - подчеркнула официальный представитель министерства коммерции Шу Цзюэтин. Она призвала американцев отказаться от санкций против китайских компаний и устранить имеющиеся торговые барьеры. Очевидно, что Вашингтон вряд ли согласен с такой повесткой.

В то же время на Тайване, похоже, вовсю готовятся к войне. В свете событий на Украине на острове опасаются вооруженного столкновения с Китаем. Накануне местные власти впервые выпустили "руководство по выживанию" для гражданского населения. В справочнике жителям острова объясняют, как распознать сигнал воздушной тревоги и где укрыться от ракетных атак потенциального противника. Там указаны адреса госпиталей и магазинов с товарами первой необходимости, а также приведены инструкции по поиску бомбоубежищ с помощью приложений для смартфонов, запасов воды и провизии. Кроме того, в "мануале" даются советы по комплектованию медикаментами персональных аптечек первой помощи. При подготовке своих рекомендаций тайваньские специалисты взяли за образец труды японских и шведских коллег, адаптировав их под местные реалии.

В МИД Китая призывают Байдена "не подливать масла в огонь" сомнительными заявлениями о конфликте на Украине

В прошлом году Тайвань приступил к реформированию системы подготовки резервистов, а сейчас планирует увеличить срок службы по призыву, который все еще составляет непродолжительные четыре месяца. В свое время в погоне за голосами молодых избирателей период прохождения срочной службы был существенно сокращен.

Военные Тайваня пристально следят за ходом российской спецоперации на Украине. При оборонном ведомстве острова даже создали группу, которая целенаправленно занимается изучением тактики ведения оборонительного боя вооруженными силами Украины. К работе аналитиков привлекли профессуру из Национального университета обороны Тайваня.

Местные эксперты проводят параллели с ситуацией на Украине, просчитывают шансы Тайваня выстоять в случае столкновения с КНР и указывают на более выгодное географическое положение острова по сравнению с украинским государством, которое имеет сухопутную границу с Россией. В этом плане Тайвань отделен от материкового Китая проливом.