Казахстан ограничит экспорт пшеницы и муки

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничение на вывоз из страны пшеницы и муки. Документ направлен на государственную регистрацию, указали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что запрет на экспорт будет действовать до 15 июня. Ранее сообщалось, что квоты в стране вводятся, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и загрузить мукомольные предприятия Казахстана.

Фото: ТАСС ТАСС

На сайте Минсельхоза Казахстана указано, что с момента вступления в силу приказа и до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет производиться только в рамках утверждённых объёмов квот. На пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) квота установлена на уровне 1 млн т, на муку пшеничную или пшенично-ржаную — 300 000 т.

Также уточняется, что к распределению квоты на зарубежные поставки пшеницы будут допускаться заявители, в обязательном порядке продавшие «Продкорпорации» 10% «от заявленного к вывозу объёма по фиксированной цене».

«Продкорпорация» — это компания, которая занимается хранением резервного запаса зерна.

Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров пояснял, что квоты вводятся, чтобы не допустить нехватки на внутреннем рынке и загрузить мукомольные предприятия страны. Министр также указывал, что дефицита зерна в стране нет, а на 1 апреля в Казахстане имелось 6,4 млн т зерна — этого хватит на внутренние нужды и на экспорт, пояснял Сапаров.