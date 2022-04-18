Рубль на открытии торгов на Московской бирже демонстрирует небольшое падение к основным иностранным валютам. Так, курс доллара повысился на 58 копеек, до 80,46 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 85,89 рубля, следует из данных площадки.

В пятницу, 15 апреля, российская валюта повысилась к доллару и евро, но упала по итогам рабочей недели. К закрытию доллар опустился на 90 копеек - до 80 рублей, евро - на 1,65 рубля, до 85,35 рубля. По итогам рабочей недели доллар поднялся на 3,92 рубля, евро - на 2,65 рубля.

Владислав Силаев из УК «Альфа-капитал» заявил ранее агентству «Прайм», что определенное давление на позиции рубля продолжает оказывать геополитическая повестка и ожидание новых антироссийских санкций. По мнению Дениса Буйволова из «БКС Мир инвестиций», даже при дальнейшем ослаблении мер валютного контроля сильно ниже текущих уровней российская валюта в ближайшее время вряд ли просядет.