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2 часа назад

Курс доллара в начале торгов подрос

Лера Букина

Рубль на открытии торгов на Московской бирже демонстрирует небольшое падение к основным иностранным валютам. Так, курс доллара повысился на 58 копеек, до 80,46 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 85,89 рубля, следует из данных площадки.

В пятницу, 15 апреля, российская валюта повысилась к доллару и евро, но упала по итогам рабочей недели. К закрытию доллар опустился на 90 копеек - до 80 рублей, евро - на 1,65 рубля, до 85,35 рубля. По итогам рабочей недели доллар поднялся на 3,92 рубля, евро - на 2,65 рубля.

Владислав Силаев из УК «Альфа-капитал» заявил ранее агентству «Прайм», что определенное давление на позиции рубля продолжает оказывать геополитическая повестка и ожидание новых антироссийских санкций. По мнению Дениса Буйволова из «БКС Мир инвестиций», даже при дальнейшем ослаблении мер валютного контроля сильно ниже текущих уровней российская валюта в ближайшее время вряд ли просядет.

Россиянам назвали последствия дефолта

8 апреля Банк России неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Это локально не переломило основной тренд на укрепление российской валюты. ЦБ также принял решение отменить комиссию в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже. Кроме того, он объявил о возможности покупать с 18 апреля наличную валюту. На таком фоне спрос со стороны клиентов на покупку валюты на бирже существенно вырос.

Рынки,Видео,Владислав Силаев,Банк России,УК Альфа-Капитал,Московская биржа,
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