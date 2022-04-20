В России снова начали продавать доллары и евро

Ограничения на оборот валюты были введены с 9 марта на фоне жестких западных санкций и нестабильности курсов. Начиная с этого времени 10 тысяч долларов можно было снимать только со своих валютных счетов и в основном по предварительному заказу (именно долларов, евро добавились с прошлой недели). В кассе купить никакую валюту было невозможно. Сейчас ситуация на рынках стабилизировалась, и у граждан появилось право просто прийти в кассу и приобрести любую валюту.

Фото: Передвижной обменник валют, Москва, 1993 г Передвижной обменник валют, Москва, 1993 г

Впрочем, банки могут продавать только ту наличную валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля. Именно поэтому ее наличие и возможность покупки зависят де-факто не от запретов и разрешений ЦБ, а просто от наличия или отсутствия иностранной валюты в конкретном отделении конкретного банка. "Ограничение про 9 апреля связано с тем, что новой наличной валюты в стране не предвидится - санкции США и ЕС запретили ввоз наличных банкнот долларов и евро в Россию. Соответственно, предложение наличной валюты, скорее всего, будет крайне ограниченным, и полноценного возвращения к прежнему функционированию рынка наличной валюты пока ждать не приходится", - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

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Наша валютная экспедиция в Москве от Садового кольца до Тверской улицы также показала, что никаких гарантий обмена валюты нет. "Понимаете, мы получили право продавать. Но не обязанность", - поприветствовали нас в офисе Росбанка в районе Нового Арбата.

Зато отправившись по Садовому кольцу в сторону Парка культуры, мы сразу заметили долларовое оживление: люди то и дело заглядывали, например, в обменный пункт у метро "Смоленская". Из опознавательных знаков здесь только красные табло с символами долларов и евро и курсами (хотя официально действует рекомендация ЦБ не вывешивать эту информацию на улице).

"Мелких купюр, увы, нет", - объяснила кассир, выдав в обмен на 10 тыс. рублей 100 долларов и 900 рублей.

В поисках более выгодных сделок добрались до Тверской. Вот, например, крупный офис ВТБ на Тверской площади. Увы: "Пока наличную валюту не продаем", - сказали там, предварительно посовещавшись.

Зато в офисах Фора-Банка, "Открытия" и Сбербанка обменную операцию провели без проблем. В отличие от работников "неопознанных" уличных пунктов кассиры выдавали справки со всей детализацией. И был в этом лишь один печальный момент - комиссия, которая взимается при обмене менее 300 долларов. В частности, в "Открытии" 5 тыс. рублей конвертировали в 52 доллара, удержав 250 рублей.

В целом спрос физлиц на валюту - малозначительный фактор в структуре валютного рынка в России, говорит главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "То, что разрешили продавать валюту, полученную после 9 апреля, - мягкая альтернатива другим мерам по управлению и контролю спроса, таким как, например, введение обязательной комиссии", - считает он.

В регионах

Приходите завтра

В банках Владивостока ценники продажи валюты выставили, но она за неимением налички не продается. Доллар предлагается с разницей от 87 до 120 рублей, евро - от 83 до 150.

В Омске наличную валюту пока сложно найти даже в банках, расположенных в центре города. При этом обходить отделения в поисках евро и долларов придется своими ногами. По телефонам банков отвечают виртуальные помощники, которых вопрос о продаже валюты ставит в тупик. В результате валюту удалось найти в отделении Газпромбанка в ТЦ "Сибирские огни". Доллар здесь стоил 88,90, а евро - 95,08.

Как минимум в половине банков Екатеринбурга сейчас можно купить валюту. Самый выгодный курс в Банке Синара: доллар - за 84,03 рубля, евро - за 87,98. Процесс возобновили и в Уральском банке реконструкции и развития, где доллар обойдется в 86 рублей, а евро - в 90,11. У большинства банков в регионе их стоимость выше: например, в "Уралфинанс" валюту продают по 150 и 160 рублей соответственно.

В Ростове только в нескольких банках удалось найти обменники, проводящие операции с иностранной валютой. Банк "Авангард" пока открыл покупку долларов и евро по курсу 80 и 85,4 рубля за единицу соответственно. Продажа тоже открыта, но курс не установлен. В отделениях Альфа-Банка операции по обмену валют не осуществляются. Однако эта услуга доступна держателям карт банка. Купить можно валюту в мобильном приложении: доллар - за 83 рубля, евро - за 89.