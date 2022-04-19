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1 час назад

Названы последствия отказа от российских нефти и газа для ЕС

Лера Букина

Резкий отказ Европы от российских нефти и газа приведет к ценовому шоку в Европе. Так, ожидается резкий переход на возобновляемую энергетику, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов.

Названы последствия отказа от российских нефти и газа для ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия в энергетическом секторе Европы играет важную роль. По словам эксперта, к концу 2021 года российские поставки угля достигали 46% от общего объема импорта Европы, газа - 38%, нефти - 26%.

«Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке ЕС и в экстремальном сценарии дефицит топлива, но приведет к переориентации на импорт нефти и газа из альтернативных стран, таких как США, Катар, Иран или Норвегия», - подчеркивает Сухов.

В АКРА считают, что высокие, но волатильные цены на нефть и газ будут на рынке еще 1-2 года независимо от решения в Европе относительно российских углеводородов.

«Если цены на нефть и газ длительно будут сохраняться на высоком уровне, доля возобновляемой энергетики может расти в ЕС даже быстрее, чем росла бы в условиях отсутствия геополитического кризиса», - отметил Сухов.

Он подчеркнул, что климатическая повестка в стране сохранилась в силу природных особенностей, принятого регулирования, а также обязательств по Парижскому соглашению. Сухов уверен, что в дальнейшем нефтегазовые компании в нынешних условиях будут фокусировать внимание на социальной ответственности бизнеса и сохранении занятости.

«В условиях сокращения доходов компаний высок риск того, что часть запланированных расходов на поддержание социальной инфраструктуры будет урезана», - полагает эксперт.

Как ранее сообщила газета El País, Европа опасается, что ей придется рассмотреть возможность нормирования потребления энергоресурсов на случай проблем с поставками из России из-за ситуации вокруг Украины.

Рынки,Михаил Сухов,ЕС,
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