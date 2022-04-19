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54 минуты назад

В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из РФ

Алиса Селезнёва

Греция должна быть готова к сценарию полного прекращения поставок газа из России. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет РИА Новости.

В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из РФ
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление он сделал в ходе посещения терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Ревитуса.

«Консорциум, управляющий им, готов сделать дополнительные инвестиции, чтобы значительно увеличить вместимость Ревитусы. Это крайне важно, потому что страна должна быть готова к наихудшему сценарию полного прекращения поставок газа из России, и мы будем готовы к этому», - заметил Мицотакис.

Он также подчеркнул, что Ревитуса играет в этом вопросе решающую роль, также планируется привлечь дополнительные инвестиции и создать «плавучие установки по регенерации сжиженного природного газа».

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России обширные санкции, среди которых отказ Евросоюза от импорта российского угля с августа 2022 года. Импорт нефти и газа из РФ ограничения ЕС пока не затрагивают, однако периодически вопрос эмбарго обсуждается.

В частности, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр уже заявил, что Париж пытается убедить европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти.

Рынки,Кириакос Мицотакис,ЕС,
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