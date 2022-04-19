Великобритания лишит Мосбиржу международного статуса

Великобритания объявила о намерении лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, сообщает Reuters.

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«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

По ее словам, этот шаг станет ответом на ограничения, которые Банк России ранее наложил на иностранных инвесторов. Британский налоговый орган уже начал двухнедельные консультации по этому вопросу.

«Мы разработали порядок аннулирования таким образом, чтобы инвесторы не испытали никаких изменений в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже», — говорится в сообщении налоговой службы.

Лишение статуса будет означать, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже в будущем. Существующие инвестиции останутся защищены.