Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Великобритания лишит Мосбиржу международного статуса

Лера Букина

Великобритания объявила о намерении лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, сообщает Reuters.

Великобритания лишит Мосбиржу международного статуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

По ее словам, этот шаг станет ответом на ограничения, которые Банк России ранее наложил на иностранных инвесторов. Британский налоговый орган уже начал двухнедельные консультации по этому вопросу.

«Мы разработали порядок аннулирования таким образом, чтобы инвесторы не испытали никаких изменений в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже», — говорится в сообщении налоговой службы.

Лишение статуса будет означать, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже в будущем. Существующие инвестиции останутся защищены.

19 апреля индекс Мосбиржи снизился более чем на 5%. Наибольшее падение ощутили акции «Лукойла» (-9,33%) и «Роснефти» (-6,33%).

Рынки,Банк России,Роснефть,Лукойл,Московская биржа,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители