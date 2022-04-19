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3 часа назад

В Мосбирже объяснили последствия отзыва у нее статуса признанной

ТК «Звезда»иещё 7

В пресс-службе Московской биржи отреагировали на инициативу властей Великобритании отозвать у нее статус признанной фондовой биржи. Соответствующее сообщение ранее было опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

В Мосбирже объяснили последствия отзыва у нее статуса признанной
Фото: ТАССТАСС

«Статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются», - сообщили «Звезде» в пресс-службе биржи.

В случае если Мосбиржу все-таки лишат статуса признанной, то в будущем инвесторы утратят доступ к льготам, однако, как утверждают в Лондоне, уже существующие инвестиции будут защищены.

Рынки,Московская биржа,
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