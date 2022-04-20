В РФ вновь начали поставлять индийские чай и рис

Индия вновь начала экспорт продовольствия в Россию, в том числе чая и риса. Индийское издание The Economic Times сообщило, что расчеты идут в рупиях и рублях. Как это происходит? И что говорит работающий с Индией бизнес?

Фото: depositphotos.com depositphotos.com

Индия — ключевой партнер для российских производителей чая, отмечает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Российские компании покупают у этой страны в первую очередь чайное сырье, а заодно и кофе. За поставки до последнего времени рассчитывались в долларах. Сейчас остро встал вопрос смены американской валюты на рупии и рубли — и решение у него есть. Еще в 90-е годы РФ и Индия использовали взаимозачеты. То есть оттуда получали товары, а взамен постепенно прощали индийский долг перед СССР, вспоминает Рамаз Чантурия:

Видео дня

Рамаз Чантурия гендиректор ассоциации «Росчайкофе» «Опыт нашей многолетней торговли показывает и другие инструменты, возможности, которые применялись ранее. В 90-е годы действовал очень серьезный механизм взаиморасчетов, так называемые клиринговые расчеты, которые позволяли оплачивать Индии оставшиеся долги перед бывшим Советским Союзом. Российская Федерация их выбирала различными товарами, в том числе и чаем».

По сути, речь идет о бартерном обмене. Россия будет получать все тот же чай и другую продукцию, а в ответ поставлять свои товары. Если совсем по-простому, будет принято считать, что страны расплачиваются рублями и рупиями, а банки будут списывать деньги. Возможно, на Московской бирже вскоре начнется торговля парой рупий — рубль, как это еще семь лет назад произошло с юанем. Правда, еще недавно сделок с китайской валютой было немного, но за последние два месяца оборот вырос в несколько раз. Он, конечно, все равно гораздо меньше, чем в долларах. По данным на 18 апреля, на Мосбирже 81 миллиард в рублях, в юанях — 14 миллиардов. О торговле с Индией, минуя доллар, рассказывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»: «Механизмы для этого есть. Это возможно делать через клиринговые операции российских, индийских банков, которые имеют друг с другом корреспондентские отношения, но, конечно, это может быть не самая простая и удобная процедура. Желательно, чтобы валютная пара рупий — рубль все-таки начала торговаться на Московской бирже».

Индия уже возобновила торговые отношения с Россией, которые были приостановлены в конце февраля, и вновь экспортирует продовольствие: все тот же чай, рис, фрукты. Расчеты идут в рупиях и рублях, а также евро. Проходят они через Сбербанк — впрочем, не только. Гендиректор московской компании «ФЭДУ Лайн» Дмитрий Дмитриев, занимающийся импортом электротоваров и в том числе работающий с Индией, не стал говорить Business FM, через какой банк он отправляет платежи. Упомянул лишь, что это небольшая организация. И недавно Дмитрий Дмитриев как раз перечислил деньги в рупиях:

Дмитрий Дмитриев, гендиректор московской компании «ФЭДУ Лайн»: «В работе с Индией существуют две главные проблемы — это взаиморасчеты и логистика. Логистика — это море. Есть проблемы с операторами, которые отказались работать с Россией, но, честно говоря, с помощью некоторых, скажем так, друзей в европейских странах логистика уже наладилась. По поводу взаиморасчетов. На данный момент переход на рубли и рупии это пока больше эксперимент. Мы один платеж перевели буквально на этой неделе — ждем, когда дойдет».