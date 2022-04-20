Россиян могут обязать платить за цифровые активы

В Госдуму внесен законопроект о налогообложении цифровых прав, призванный полностью легализовать их использование. Это касается операций с цифровыми активами (ЦФА), начисления НДС и налога на прибыль, а также НДФЛ касательно доходов от их реализации. NEWS.ru выяснил мнение экспертов по данному вопросу.

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Законопроект (№ 106872-8) предусматривает поправки в налоговое законодательство в части налогообложения операций с цифровыми активами. Так, налоговая база будет определяться как разница между ценой реализации цифрового права и ценой его приобретения. Налог будут необходимо уплатить владельцам цифровых активов, заключавшим сделки с 1 января 2022. Налогообложению цифровой валюты, к которой относится и криптовалюта, посвящен законопроект (№ 1065710-7), однако он еще не принят.

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«Законопроект по обложению ЦФА ничего не несёт и ни к каким последствиям не приведёт. ЦФА не существует, с чего брать налоги — непонятно. Да, именно так, потому что ни одного ЦФА ещё не было выпущено. Вся ситуация вводит людей в заблуждение», — заявил CEO Bitnalog.com (сервис для законной работы с цифровыми валютами) Дмитрий Мачихин.

Он отметил, что уже больше года обсуждается легализация и регулирование криптовалют, но это ничего общего не имеет с ЦФА.

У ФНС отсутствует методология и способы контроля цифровых финансовых активов (ЦФА), но после появления законодательной базы они вскоре появятся, указал вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Максим Зеленевский.

«В соответствии с ФЗ 259 цифровая валюта признана — ЦФА, а следовательно её можно покупать, продавать, также ей можно владеть и распоряжаться. В процессе продажи криптовалюты, полученной после покупки, майнинга, либо другим способом, возникает база налогообложения, с которой и должны уплачиваться налоги», — подчеркнул он.

Эксперты сходятся во мнении, что власти РФ стремятся подчинить крипторынок логике традиционных финансов. Мачихин напомнил, что граждане, владеющие криптовалютой в РФ, должны платить налог на прибыль, полученную от торговли криптовалютами.