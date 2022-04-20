Рубль усиливает рост к доллару. Так, американская валюта упала ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» к 11.30 мск опустился на 42 копейки, до 78,1 рубля, и уже падал до 77,92 рубля, курс евро потерял 13 копеек, опустившись до 83,97 рубля.
Банк России ранее понизил официальный курс доллара на среду, 20 апреля, до 79,0287 рубля. Официальный курс евро, в свою очередь, составил 85,9674 рубля.
18 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отечественной экономике удалось выдержать «беспрецедентное» санкционное давление. Она, по словам главы государства, стабилизируется. Так, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович дал прогноз по курсам доллара и евро. Он подчеркнул, что в настоящее время американская валюта фактически регулируется Центробанком и «не совсем подвержена рыночному механизму». По словам эксперта, тенденция к снижению доллара и усилению рубля – позитивная тенденция. Согласно его прогнозам, доллар до сентябрьских торгов, назначенных ЦБ, будет держаться в интервале 78—83. Он назвал данный курс достаточно благоприятным для российской экономики. Евро, как правило, идет в таком же соотношении, как и доллар, отметил Остапкович.