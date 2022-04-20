Рубль усиливает рост к доллару. Так, американская валюта упала ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» к 11.30 мск опустился на 42 копейки, до 78,1 рубля, и уже падал до 77,92 рубля, курс евро потерял 13 копеек, опустившись до 83,97 рубля.

Банк России ранее понизил официальный курс доллара на среду, 20 апреля, до 79,0287 рубля. Официальный курс евро, в свою очередь, составил 85,9674 рубля.

18 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отечественной экономике удалось выдержать «беспрецедентное» санкционное давление. Она, по словам главы государства, стабилизируется. Так, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом.