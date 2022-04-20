Экономисты раскрыли причины низкого курса доллара

С 18 апреля по 9 сентября Центробанк разрешил финансовым организациям продавать наличную валюту физическим лицам. При этом речь идёт только о деньгах, которые поступили в кассы банков с 9 апреля. Ограничение на снятие валюты всё ещё действует — лимит составляет $10 000 или их эквивалент в евро. Те, кто хранил валюту в разных кредитных организациях, могли получить по $10 000 в каждой.

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Центробанк отметил, что у банков «появляется дополнительная наличная валюта, потому что люди начинают менять валюту обратно на рубли». При этом валюту, поступившую до 9 апреля, банки должны оставить у себя.

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Несмотря на снятие ограничений, курсы доллара и евро всё равно остаются стабильными. На 20 апреля Центробанк установил курс доллара в размере 79,03 рубля, евро — 85,97 рубля.

Экономист Валерий Миронов считает, что курсы валют не растут из-за ограничения импорта и увеличения доходов от экспорта.

«Этот кризис в экономике связан не с финансами, а с запасами. Мы имеем прекращение импортных поставок со стороны государств или зарубежных компаний. А это уменьшает запасы, которые есть в любой компании, их, по идее, должно хватать на два квартала. Но с другой стороны, есть определённые запасы долларов, а сейчас спрос на них невелик — перелёты закрыты, туристов в долларовую зону не пускают. А главное — у нас сильно упал импорт. Именно для расчётов за импорт нужны доллары», — рассказал Миронов «Секрету».

Доллары и евро требуются прежде всего для расчётов с западными странами. С Китаем можно рассчитываться в юанях, поэтому в таких условиях спрос на валюту невелик, добавил эксперт.

«Огромное предложение валюты идёт со стороны экспорта. В первом квартале, несмотря на кризис, у нас был исторически самое высокое сальдо торгового баланса. То есть, экспорт превысил импорт на $80 млрд только за первый квартал. $80 млрд пришли в страну, не менее половины этой суммы продали. А во втором квартале доходы от экспорта будут ещё больше. Они придут как предложение в долларах, а спрос не столь велик. И спрос со стороны импортёров ниже, потому что они ищут поставки из зоны юаня», — заявил экономист.

В финансовой группе «Финам» подтвердили, что сейчас российский импорт ограничен и спрос на валюту невелик. Также эксперты спрогнозировали возвращение курса доллара к мартовским максимумам.

«Краткосрочно курс рубля будет и дальше зависеть от валютных ограничений ЦБ РФ, а также от активности экспортёров и импортёров. В марте-апреле экспортёры имели возможность получать расчёты по действовавшим ранее контрактам. При этом возможности нерезидентов, населения и импортёров по операциям с валютой оказались сразу резко ограниченными», — сообщили «Секрету» в пресс-службе «Финама».

Наличную валюту, которая скопилась в кассах обменных пунктов банка после 9 апреля, сдало население, и она никак не была привязана к биржевой торговле. Переток валюты с биржи в наличную форму сейчас остаётся под запретом, поэтому частичное снятие ограничений никак не влияет на биржевой курс доллара или евро.

«Поскольку Россия сейчас находится в глубоком экономическом кризисе, те, кто имел наличную валюту, вряд ли её сейчас станет активно продавать. Перевод рублей в валюту в расчёте на то, что позже курс доллара и евро со временем вернутся на мартовские максимумы — актуальная тема с учётом того, что жесткие международные санкции против РФ быстро не отменят», — отметили эксперты.

В условиях жестких ограничений, наложенных на внутренний валютный рынок и движение капитала со стороны Центробанка, можно говорить лишь о частичной свободе на конвертируемость рубля, считают в «Финаме». Политика Банка России всегда была направлена на предотвращение как избыточного укрепления рубля, так и его чрезмерного ослабления.