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31 минуту назад

Московская биржа запустит «вечные» торги долларом и юанем

Lenta.ru

Московская биржа объявила о запуске с 26 апреля торгов «вечными» фьючерсами на три валютные пары: доллар, евро и юань к рублю, говорится в сообщении на сайте площадки.

Инструмент будет представлять собой однодневный фьючерсный контракт с автоматической пролонгацией в конце каждой торговой сессии. Таким образом, экспирация по нему не предполагается.

«Новый инструмент позволяет открыть позицию в валюте и зарабатывать на колебаниях валютного курса без необходимости покупать ее на спот-рынке», — говорится в сообщении Мосбиржи.

При этом цена контракта всегда будет равняться курсу соответствующей валюты на основной секции биржи с расчетами «на завтра».

Доллар рухнул

«Преимущества бессрочного фьючерса очевидны: он никогда не исполняется, поэтому отсутствуют затраты на роллирование позиции и появляется возможность долгосрочного инвестирования», — отметил управляющий директор Московской биржи по деривативам Владимир Яровой.

По его словам, в будущем список базовых активов для бессрочных фьючерсов может быть расширен — при наличии спроса на рынке.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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