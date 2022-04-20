Московская биржа объявила о запуске с 26 апреля торгов «вечными» фьючерсами на три валютные пары: доллар, евро и юань к рублю, говорится в сообщении на сайте площадки.

Инструмент будет представлять собой однодневный фьючерсный контракт с автоматической пролонгацией в конце каждой торговой сессии. Таким образом, экспирация по нему не предполагается.

«Новый инструмент позволяет открыть позицию в валюте и зарабатывать на колебаниях валютного курса без необходимости покупать ее на спот-рынке», — говорится в сообщении Мосбиржи.

При этом цена контракта всегда будет равняться курсу соответствующей валюты на основной секции биржи с расчетами «на завтра».

«Преимущества бессрочного фьючерса очевидны: он никогда не исполняется, поэтому отсутствуют затраты на роллирование позиции и появляется возможность долгосрочного инвестирования», — отметил управляющий директор Московской биржи по деривативам Владимир Яровой.