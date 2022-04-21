«За последние недели рубль существенно укрепился против доллара и евро. Рубль на текущий момент уже достиг ключевых уровней, которые являются неким компромиссом между интересами государства по наполнению бюджета и поддержания уровня спроса со стороны потребителей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».