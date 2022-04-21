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21 минуту назад

Брокер Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля

RT на русскомиещё 10

Персональный брокер финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля.

«За последние недели рубль существенно укрепился против доллара и евро. Рубль на текущий момент уже достиг ключевых уровней, которые являются неким компромиссом между интересами государства по наполнению бюджета и поддержания уровня спроса со стороны потребителей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в дальнейшем ЦБ станет осторожно искать баланс для уменьшения колебаний рубля в рамках принимаемых мер.

Как отметил Селезнёв, ожидается стабилизация курса в диапазоне 82 — 87 рублей за евро до конца апреля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, какой сценарий поможет вернуть курс доллара к 65 рублям.

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