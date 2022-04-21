Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австрийской нефтегазовой компании OMV.

В компании заявили, что доля российской нефти на перерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене всегда была небольшой. В течение марта российскую нефть заменили поставками из других источников.

«В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», - сказал представитель OMV.

80% импорта сырой нефти в Австрию, по данным Австрийского агентства печати, приходится на Казахстан, Ливию и Ирак. Доля российской нефти на австрийском рынке в 2021 году составляла 7,8%.