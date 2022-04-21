Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австрийской нефтегазовой компании OMV.
В компании заявили, что доля российской нефти на перерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене всегда была небольшой. В течение марта российскую нефть заменили поставками из других источников.
«В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», - сказал представитель OMV.
80% импорта сырой нефти в Австрию, по данным Австрийского агентства печати, приходится на Казахстан, Ливию и Ирак. Доля российской нефти на австрийском рынке в 2021 году составляла 7,8%.
При этом зависимость Австрии от российского газа остается высокой, поэтому власти страны высказываются против введения эмбарго на покупку газа из РФ. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что стране понадобится несколько лет для независимости от поставок российского газа. На сегодняшний день Австрия зависит от газа из РФ на 80%.