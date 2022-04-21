Курс евро рухнул до 79 рублей

Рубль продолжает укрепляться к европейской валюте. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 79 рублей впервые с 8 апреля, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.58 мск опустился на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на 3 рубля, до 78,9 рубля.

8 апреля доллар и евро опустились до двухлетних минимумов. «Американец» в моменте достиг 72 рублей, евро — 78 рублей впервые с июня 2020 года. Эксперты сошлись во мнении, что российская валюта укрепилась благодаря жесткому валютному контролю со стороны Банка России.

С 18 апреля у российских банков появилась возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, с 11 апреля отменили комиссию в размере 12% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов.