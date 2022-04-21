Экономист раскрыла ближайшее будущее рубля

Накануне, 20 апреля, курс доллара рухнул ниже 72 рублей. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова рассказала в телеграм-канале кредитной организации, почему в настоящее время укрепляется рубль и каковы его перспективы.

Так, экономист напомнила о том, что еще в начале апреля на валютном рынке наблюдалось некоторое снижение курса российской валюты. Однако уже во второй половине месяца наметилась тенденция на укрепление рубля. Это обусловлено периодом налоговых платежей, объяснила специалист. В апреле основные даты налоговых выплат приходятся на 25-28 числа, соответственно, перед этим периодом зафиксировано увеличение объема продаж на рынке экспортерами.

Вместе с тем, по словам Орловой, спрос со стороны импортеров остается низким. Она обратила внимание на некоторую активность спроса на валюту со стороны физических лиц, однако, как указала она, «объемы пока не очень большие».

«В целом, если говорить про ликвидность валютного рынка, то она по-прежнему находится на значении где-то в два раза ниже, чем уровни ликвидности до конца февраля», - указала экономист.

В этой связи в ситуации пониженной ликвидности увеличение экспортных продаж предопределяет «тенденцию на дополнительный раунд укрепление курса рубля», пояснила Орлова.

Она также прокомментировала перспективы рубля. Так, банк будет внимательно следить за новостями из экспортных сегментов, указала экономист.

«Поступает информация, что в России снижается и объем добычи газа, и объем добычи нефти», - отметила Орлова.

Снижение по отношению к уровням первого квартала этого года, по ее словам, оценивается в 80%.