Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Курс рубля взлетел

Никита Бородкин

Официальный курс доллара к рублю снизился на 2,0819 рубля — до 74,999 рубля, курс евро — на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля. Такие значения установил Центробанк на пятницу, 22 апреля.

Курс рубля взлетел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, опираясь на рыночные курсы Московской биржи. Отметим, что на 18:28 мск на Мосбирже курс российской валюты к доллару установился на уровне 74,3918, курс евро на 18:28 — на уровне 80,2683.

8 апреля американская и европейская валюты опускались до двухлетних минимумов — 72 и 78 рублей соответственно. Эксперты сошлись во мнении, что российская валюта укрепилась благодаря жесткому валютному контролю со стороны Банка России.

Экономист раскрыла ближайшее будущее рубля

С 18 апреля у российских банков появилась возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, с 11 апреля регулятор отменил комиссию в размере 12% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители