Курс рубля взлетел

Официальный курс доллара к рублю снизился на 2,0819 рубля — до 74,999 рубля, курс евро — на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля. Такие значения установил Центробанк на пятницу, 22 апреля.

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Напомним, что ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, опираясь на рыночные курсы Московской биржи. Отметим, что на 18:28 мск на Мосбирже курс российской валюты к доллару установился на уровне 74,3918, курс евро на 18:28 — на уровне 80,2683.

8 апреля американская и европейская валюты опускались до двухлетних минимумов — 72 и 78 рублей соответственно. Эксперты сошлись во мнении, что российская валюта укрепилась благодаря жесткому валютному контролю со стороны Банка России.