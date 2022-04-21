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58 минут назад

Спрогнозирован курс рубля до 1 мая

Никита Бородкин

Несмотря на санкционные риски, российская валюта продолжает укрепляться. Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с журналом «Инвест-Форсайт», укрепление рубля до начала майских праздников — вполне прогнозируемое событие.

Спрогнозирован курс рубля до 1 мая
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Так, из-за санкций Россия сильно сократила импорт, а спрос на доллар и евро внутри страны, даже при снятых ограничениях ЦБ РФ на покупку валюты, не стал ажиотажным. Кроме того, до конца месяца компании-экспортеры будут поддерживать курс национальной валюты, продавая валютную выручку и приобретая рубли для перечисления налогов и акцизов в бюджет.

Кроме того, сравнительной спокойный внешний фон и стабильная ситуация в самой России также положительно влияет на курс рубля.

«Поэтому вполне вероятно, что мы можем увидеть до 1 мая курс доллара на уровне около 73 рублей, курс евро — в диапазоне 84–85 рублей», — заявил Деев.

Напомним, что Центробанк установил на 21 апреля курс доллара на уровне 74,999 рублей, а курс евро — на уровне 81,2239 рублей.

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