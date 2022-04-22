Роль доллара в мире резко выросла

Доля евро в международных расчетах резко упала в марте из-за геополитической неопределенности и усиления инфляции по всему миру. Доллар, наоборот, укрепил свою роль, пишет Bloomberg со ссылкой на данные системы SWIFT.

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Доля евро снизилась до 35,4 процента, минимума с июня 2020 года (по сравнению с 37,8 процента в феврале). Падение оказалось самым резким с 2011 года. Доля доллара в международных расчетах выросла до 41,1 процента (в феврале было 38,9 процента) — это максимум с апреля 2020 года.

Доллар остается лидером международных расчетов последние 10 месяцев. Евро в последний раз опережал американскую валюту в мае 2021 года. Японская нацвалюта, несмотря на падение ее курса к доллару в марте до минимального уровня за 20 лет, нарастила долю до максимальных с октября 2,8 процента. Доля китайского юаня рухнула до минимума с ноября.