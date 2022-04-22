Курс евро упал до 78 рублей

Рубль усиливает рост к евро. Европейская валюта в ходе торгов на Мосбирже опустилась до 78 рублей – минимума с 8 апреля, следует из данных площадки.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 11.38 мск упал на 1,40 рубля, до 73,39 рубля, евро — на 1,95 рубля, до 78,25 рубля. Минутами ранее курс доллара демонстрировал падение до 73,03 рубля, курс евро — до 78 рублей ровно.

8 апреля доллар и евро опустились до двухлетних минимумов. «Американец» в моменте достиг 72 рублей, «европеец» — 78 рублей впервые с июня 2020 года. Эксперты сошлись во мнении, что российская валюта укрепилась благодаря жесткому валютному контролю со стороны Банка России.

С 18 апреля у российских банков появилась возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, с 11 апреля отменили комиссию в размере 12% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов.