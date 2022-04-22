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1 час назад

Курс евро упал до 78 рублей

Лера Букина

Рубль усиливает рост к евро. Европейская валюта в ходе торгов на Мосбирже опустилась до 78 рублей – минимума с 8 апреля, следует из данных площадки.

Курс евро упал до 78 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.38 мск упал на 1,40 рубля, до 73,39 рубля, евро — на 1,95 рубля, до 78,25 рубля. Минутами ранее курс доллара демонстрировал падение до 73,03 рубля, курс евро — до 78 рублей ровно.

8 апреля доллар и евро опустились до двухлетних минимумов. «Американец» в моменте достиг 72 рублей, «европеец» — 78 рублей впервые с июня 2020 года. Эксперты сошлись во мнении, что российская валюта укрепилась благодаря жесткому валютному контролю со стороны Банка России.

С 18 апреля у российских банков появилась возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, с 11 апреля отменили комиссию в размере 12% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов.

Почему доллар падает, а цены растут: объясняют эксперты

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Он выразил уверенность в том, что укрепление рубля к иностранным валютам продлится весь апрель. Эксперт указал на эффективность мер, принятых Центробанком для поддержания рубля. При этом Смирнов отметил, что в настоящее время есть много факторов, влияющих на поведение российской национальной валюты. В частности, по его словам, влияет на ситуацию геополитика.

Рынки,Антон Смирнов,Банк России,Московская биржа,
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