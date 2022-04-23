ЦБ предложит банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

ЦБ намерен ввести для банков 30-дневный срок на возврат украденных мошенниками у клиентов денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Банке России.

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По информации агентства, такое требование содержится в поправках в 161-ФЗ "О национальной платежной системе", что подтвердил изданию и представитель ЦБ.

По словам источника РБК, сейчас закон не устанавливает сроки, в течение которых банки должны возвращать клиентам украденные мошенниками деньги.

"Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", - цитирует агентство собеседника.

При этом, сообщает издание, обсуждение этих мер с рынком еще продолжается и говорить о конкретных сроках рано.