ЦБ предложит банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

ЦБ намерен ввести для банков 30-дневный срок на возврат украденных мошенниками у клиентов денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Банке России.
По информации агентства, такое требование содержится в поправках в 161-ФЗ "О национальной платежной системе", что подтвердил изданию и представитель ЦБ.
По словам источника РБК, сейчас закон не устанавливает сроки, в течение которых банки должны возвращать клиентам украденные мошенниками деньги.
"Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", - цитирует агентство собеседника.
При этом, сообщает издание, обсуждение этих мер с рынком еще продолжается и говорить о конкретных сроках рано.
Ранее сообщалось, что Минфин также работает над механизмом, который позволит возвращать деньги жертвам мошенников. Речь идет, в частности, об упрощении взаимодействия кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов.