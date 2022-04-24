Названо основное событие для курса рубля на следующей неделе

Финансист Михаил Коган оценил реакцию рубля на новое решение ЦБ по ставке, которое ожидается 29 апреля. Мнение специалиста приводит «Российская газета».

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«Кроме геополитических движений, основным событием для рубля в краткосрочной перспективе можно назвать решение ЦБ по ключевой ставке. Оно будет принято на заседании Совета директоров в пятницу (29 апреля). Предположительно, ее снизят на 1-2%», - сказал Коган.

По его словам, пока сложно предсказать, что будет происходить с нацвалютой и рынками на предстоящей неделе. Это зависит «от новостного фона, который в последние 3-4 недели обычно очень насыщенный». Если ничего критически негативного не произойдет, то рубль начнет новую неделю курсом 75,5 за доллар и чуть больше 80 - за евро.

Негатив на геополитической арене будет ослаблять рубль, в этом случае можно ждать возврата рубля к 80 за доллар и 87-90 - за евро. При нейтральном и позитивном раскладе можно ожидать укрепления до 74 за доллар и 79 - за евро.

По мнению Когана, заседание ЦБ окажет крайне краткосрочное влияние на курс рубля. Рубль в течение пары часов вырастет или упадет примерно на 50-70 копеек. И к концу торгов в пятницу восстановится к предыдущим значениям.

Михаил Коган – глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.