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1 час назад

Названо основное событие для курса рубля на следующей неделе

Майк Габриелян

Финансист Михаил Коган оценил реакцию рубля на новое решение ЦБ по ставке, которое ожидается 29 апреля. Мнение специалиста приводит «Российская газета».

Названо основное событие для курса рубля на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кроме геополитических движений, основным событием для рубля в краткосрочной перспективе можно назвать решение ЦБ по ключевой ставке. Оно будет принято на заседании Совета директоров в пятницу (29 апреля). Предположительно, ее снизят на 1-2%», - сказал Коган.

По его словам, пока сложно предсказать, что будет происходить с нацвалютой и рынками на предстоящей неделе. Это зависит «от новостного фона, который в последние 3-4 недели обычно очень насыщенный». Если ничего критически негативного не произойдет, то рубль начнет новую неделю курсом 75,5 за доллар и чуть больше 80 - за евро.

Негатив на геополитической арене будет ослаблять рубль, в этом случае можно ждать возврата рубля к 80 за доллар и 87-90 - за евро. При нейтральном и позитивном раскладе можно ожидать укрепления до 74 за доллар и 79 - за евро.

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По мнению Когана, заседание ЦБ окажет крайне краткосрочное влияние на курс рубля. Рубль в течение пары часов вырастет или упадет примерно на 50-70 копеек. И к концу торгов в пятницу восстановится к предыдущим значениям.

Михаил Коган – глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

Ранее аналитик российских банков рассказали, что будет происходить с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе.

Рынки,Михаил Коган,
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