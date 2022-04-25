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1 час назад

ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют

Лера Букина

Банк России объявил о переходе к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск. Соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.

Это, как указывается, необходимо для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 — 16:30 мск», - подчеркнул Центробанк.

Сообщается, что курсы евро и юаня по отношению к рублю будут также рассчитываться на основании средневзвешенных курсов, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск.

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Ранее сообщалось, что Банк России в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами.

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