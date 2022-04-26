Названы причины падения юаня

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал причины падения юаня.

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Падение китайской валюты за последнюю неделю составило 3%.

По словам эксперта, это связано с ожиданиями действий от Федеральной резервной службы (ФРС) США.

Как сообщает «Прайм», большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару из-за действий ФРС США, которые направлены на ужесточение монетарной политики в короткие сроки.

Падение юаня связано с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в КНР, отметил специалист.

Жесткие меры для борьбы с пандемией негативно сказываются на экономике.