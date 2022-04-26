Названы причины падения юаня

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал причины падения юаня.
Падение китайской валюты за последнюю неделю составило 3%.
По словам эксперта, это связано с ожиданиями действий от Федеральной резервной службы (ФРС) США.
Как сообщает «Прайм», большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару из-за действий ФРС США, которые направлены на ужесточение монетарной политики в короткие сроки.
Падение юаня связано с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в КНР, отметил специалист.
Жесткие меры для борьбы с пандемией негативно сказываются на экономике.
Ранее "СП" писала, что финансовый аналитик Андрей Маслов назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля.