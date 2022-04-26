Рубль укрепился к доллару и евро

Российская валюта в начале торгов на Мосбирже демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара опускается на 1,24 рубля, до 72,22 рубля, курс евро – на 97 копеек, до 76,41 рубля, следует из данных площадки.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов во вторник растет на 0,22%, РТС - на 0,3%.

«Американец» и «европеец» существенно подешевели на Московской бирже в понедельник, 25 апреля. Рублю удалось укрепиться к бивалютной корзине благодаря превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо. Вместе с тем российская валюта не отреагировала на заметное падение мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть. Курс доллара США составил 73,12 рубля, что на 2,325 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро составил 77,15 рубля (-2,99 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 2,63 рубля, до 74,94 рубля.