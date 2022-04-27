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1 час назад

«Шантаж России»: Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Елена Прошина

Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из РФ в рублях, поскольку данные действия можно рассматривать как шантаж. Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен. Ее слова приводит Helsingin Sanomat.

«Мы не согласны с выплатой в рублях, ее можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России», — сказала Туппурайнен.

По ее мнению, президент России Владимир Путин пытается таким образом расколоть Европу и в дальнейшем управлять ею.

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«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — подчеркнула Туппурайнен.

Она добавила, что министры договорились об этом еще в начале апреля на основе совместных с Еврокомиссией выводах о том, что рублевые платежи будут являться нарушением заключенных с «Газпромом» контрактов.

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