Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из РФ в рублях, поскольку данные действия можно рассматривать как шантаж. Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен. Ее слова приводит Helsingin Sanomat.
«Мы не согласны с выплатой в рублях, ее можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России», — сказала Туппурайнен.
По ее мнению, президент России Владимир Путин пытается таким образом расколоть Европу и в дальнейшем управлять ею.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — подчеркнула Туппурайнен.
Она добавила, что министры договорились об этом еще в начале апреля на основе совместных с Еврокомиссией выводах о том, что рублевые платежи будут являться нарушением заключенных с «Газпромом» контрактов.