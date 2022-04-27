Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из РФ в рублях, поскольку данные действия можно рассматривать как шантаж. Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен. Ее слова приводит Helsingin Sanomat.

«Мы не согласны с выплатой в рублях, ее можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России», — сказала Туппурайнен.

По ее мнению, президент России Владимир Путин пытается таким образом расколоть Европу и в дальнейшем управлять ею.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — подчеркнула Туппурайнен.