СМИ: США и Россия начали новую нефтяную войну

США и Россия начали новую нефтяную войну, которая имеет признаки новой Холодной войны, сообщает издание National Review.
Обозреватель издания Джозеф Салливан напомнил, что окончание холодной войны стало началом существования единого нефтяного рынка, на котором происхождение нефти не имеет значения при ценообразовании.
«Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке», — пишет он.
Однако после начала активных боевых действий на Украине, этот рынок перестал работать на принципе одинакового ценообразования — Салливан указал на то, что продажа российской нефти Urals со значительной скидкой по отношению к марке Brent началось еще до введения антироссийских санкций.
«По своему характеру и масштабам крах глобализации на нефтяном рынке отличается от всего того, что мы наблюдали с момента окончания холодной войны», — резюмировал Салливан.
Он разделил мир на те страны, которые могут себе позволить переплачивать за нефть, и Китай с Индией, которые покупают российскую нефть по скидке и могут экономить десятки миллиардов долларов.
«Отказ от такой возможности сэкономить средства — это акт самобичевания, который бедные страны мира не могут себе позволить», — подвел итог Салливан.