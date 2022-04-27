СМИ: США и Россия начали новую нефтяную войну

США и Россия начали новую нефтяную войну, которая имеет признаки новой Холодной войны, сообщает издание National Review.

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Обозреватель издания Джозеф Салливан напомнил, что окончание холодной войны стало началом существования единого нефтяного рынка, на котором происхождение нефти не имеет значения при ценообразовании.

«Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке», — пишет он.

Однако после начала активных боевых действий на Украине, этот рынок перестал работать на принципе одинакового ценообразования — Салливан указал на то, что продажа российской нефти Urals со значительной скидкой по отношению к марке Brent началось еще до введения антироссийских санкций.

«По своему характеру и масштабам крах глобализации на нефтяном рынке отличается от всего того, что мы наблюдали с момента окончания холодной войны», — резюмировал Салливан.

Он разделил мир на те страны, которые могут себе позволить переплачивать за нефть, и Китай с Индией, которые покупают российскую нефть по скидке и могут экономить десятки миллиардов долларов.