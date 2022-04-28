Херсонская область переходит на рубли

Херсонская область Украины с 1 мая переходит на российские рубли. Переход будет постепенным и продлится до четырех месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на новые власти региона.
Как рассказал зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, во время переходного периода в регионе будут ходить и украинская гривна, и российский рубль.
«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — подчеркнул Стремоусов.
Сейчас Херсонская область под полным контролем российских военных, напоминает РИА Новости.