Экономист Олег Шибанов в разговоре с «Рамблером» назвал причины снижения курса евро и доллара по отношению к рублю, а также дал прогноз касательно будущего активов в американской и европейской валютах.

Согласно данным торгов, 28 апреля курс евро к доллару опустился ниже 1,05 доллара за евро. Это произошло впервые за пять лет. Вместе с тем курс европейской валюты на Мосбирже опускался ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года.