Что касается курса - тут простая история. Рынок довольно ограниченный, сейчас импортеры перестраивают свои цепочки, поэтому им не нужно столько валюты, сколько нужно было раньше. Экспортеры из-за валютных ограничений пока вынуждены продавать до 80% своей валютной выручки, а многие граждане присматриваются к рынку с большим недоверием. Потому что, как мы помним, доллар сходил на уровень 120, потом - на уровень 70, и насколько сейчас частные инвесторы готовы связываться с такими колебаниями - это вопрос ничейный. Баланс на рынке таков, что спрос и предложение, естественно, равны, но при этом балансировка происходит на довольно низких уровнях курса, потому что и импортерам, и гражданам столько валюты, как раньше, пока не требуется. Когда валютные ограничения будут постепенно сниматься, когда граждане и компании будут понимать, что им нужно больше валюты, тогда, может быть, курс вернется к показателю 120 (рублей за доллар - прим. ред.).
Мне кажется, что приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сыграла (на ослаблении курса валюты - прим. ред.). Сыграло то, что прогнозы по повышению ставки ФРС
(Федеральная резервная система США) теперь гораздо более агрессивные, чем они были еще две недели назад. Сейчас есть предположение, что к концу декабря ставка будет на уровне 2,75 - 3 п.п. Это даже выше, чем предполагалось до этого. И это как раз про то, что, вероятно, в ближайшее время мы увидим, что американские долларовые активы становятся более привлекательными, чем активы в евро, которые пока платят низкие ставки. Из-за этого доллар становится более важным для международных инвесторов и евро ослабевает к доллару.
Покупать или продавать валюту нужно только в ситуации, когда у вас есть будущие валютные расходы и вы четко понимаете, что эта валюта вам необходима для будущих расходов. Потому что валюта сама по себе не является активом. Валюта - это кэш, это те наличные, которые вы можете на что-то потратить. И уверенно заявить, что нужно покупать валюту, я не могу никогда. А людям, у которых есть будущие расходы в валюте, выгоднее покупать электронную валюту, а не наличные.