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1 час назад

Аналитик объяснил необходимость «советского» курса рубля в России

Lenta.ru

Аналитик Артем Тузов заявил, что отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса является наиболее выгодным для экономики России. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

По его словам, экспортеры продают в стране 80 процентов валютной выручки, когда спрос на валюту от импортеров снижен из-за разорванных контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях. Таким образом, предложение превышает спрос, пояснил эксперт.

«Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше», — считает эксперт. Фиксированный курс добавил бы стабильности на валютном рынке, как это было в советское время, уверен Тузов.

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Ранее в апреле ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. До этого брался период с 10:00 до 16:30.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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