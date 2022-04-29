«Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше», — считает эксперт. Фиксированный курс добавил бы стабильности на валютном рынке, как это было в советское время, уверен Тузов.