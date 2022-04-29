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1 час назад

Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля

Мария Иванова

Утром 29 апреля на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 0,03 процента, достигнув 72,1 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.

Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс европейской валюты остался без изменений: он находится у отметки в 75,37 рубля.

На торгах Московской биржи 28 апреля минимальный курс доллара составлял 71,95 рубля, максимальный - 72,7125 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняли укрепление рубля тем, что предложение валюты на российском рынке больше, чем спрос на нее в условиях сильного торгового сальдо (когда экспортная выручка заметно выше импорта).

Кроме того, российскую валюту поддерживают цены на газ, резко выросшие после остановки поставок в Болгарию и Польшу.

Рынки,Московская биржа,
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