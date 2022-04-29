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1 час назад

Доллар рухнул до 71 рубля

Впервые с 8 апреля курс доллара США упал до 71 рубля. Об этом со ссылкой на данные торгов на Мосбирже пишет РИА Новости.

Сегодня на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 0,03 процента, достигнув 72,1 рубля. Однако затем рубль отвоевал потерянные позиции.

В ходе торгов доллар упал до минимума с ноября прошлого года - ниже 71 рубля, отмечает издание. Так, из данных Московской биржи следует, что доллар расчетами «завтра» на 11.47 мск торговался по 70,98 рубля, евро - 74,76 рубля.

Ранее эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили повышение курса рубля к доллару и евро сохраняющимся дисбалансом предложения валюты на внутреннем рынке и спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо.

Также нацвалюту поддержали резкий рост цен на газ после приостановки «Газпромом» поставок в Польшу и Болгарию и отсутствие реакции на новости о подготовке новых антироссийских санкций.

Рынки,Видео,Газпром,Московская биржа,
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