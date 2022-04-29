Названы последствия сокращения поставок газа из РФ в Европу

За счёт высоких цен может показаться, что [мы] не потеряли ничего, но на самом деле потери будут, просто они будут более заметны на длинном интервале. Чем больше будет проходить времени, тем больше будут потери. Самое неприятное, что они в отличие от многих других ресурсов будут безвозвратными, потому что газ, который течёт по трубам, быстро никуда не перенаправить, а в ряде случаев <...> вообще никуда не перенаправить, — пояснил Надоршин.