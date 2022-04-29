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1 час назад

«Газпром» уйдет с иностранных бирж

Lenta.ru

«Газпром» объявил, что уйдет с иностранных бирж и произведет делистинг своих депозитарных расписок, обращающихся на зарубежных площадках. Соответствующее заявление опубликовано на корпоративном сайте.

«Газпром» уйдет с иностранных бирж
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об уходе с Лондонской и Сингапурской бирж, где обращаются депозитарные расписки компании — ценные бумаги, удостоверяющие право держателя на владение акциями иностранного эмитента.

Решение «Газпрома» продиктовано принятым недавно законом, в соответствии с которым акции зарегистрированных в России компаний не могут обращаться на иностранных биржах. Эта норма не касается компаний, структурированных таким образом, что эмитентом выступает зарегистрированная в иностранной юрисдикции структура.

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Также отмечается, что «Газпром» разрывает депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon, который выступал номинальным держателем акций «Газпрома», на которые были выпущены расписки, и эмитентом последних. Держатели расписок в дальнейшем смогут конвертировать их в обыкновенные акции, обращающиеся на российских биржах.

Рынки,Компании,Газпром,
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