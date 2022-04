«Газпром» уйдет с иностранных бирж

Также отмечается, что «Газпром» разрывает депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon, который выступал номинальным держателем акций «Газпрома», на которые были выпущены расписки, и эмитентом последних. Держатели расписок в дальнейшем смогут конвертировать их в обыкновенные акции, обращающиеся на российских биржах.