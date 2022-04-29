Зеленский обратился к Европе с предложением по газу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил генерировать электроэнергию для Европы в обмен на поставки газа. Соответствующее предложение прозвучало в интервью Зеленского польским СМИ, запись которого доступна в телеграм-канале украинского лидера.

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«Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию - получать газ», - сказал Зеленский.

По его словам, профильные ведомства и главы нефтегазовых компаний Украины и стран Евросоюза уже «начали общаться» по этому вопросу.

Зеленский сообщил, что Украина производит большие объемы атомной генерации и может продавать электроэнергию по незавышенным ценам. Однако, по словам украинского президента, в настоящий момент страна технически не может реализовать масштабные поставки.

«Да, есть технические сложности пока что, сложности из-за того, что у нас война, мы не можем очень быстро развиваться, помочь и технически ввести эти возможности для многих стран», - отметил Зеленский.

При этом в будущем украинская электрогенерация сможет помочь Румынии, Молдавии, Греции и другим странам Европы, уверен президент Украины.