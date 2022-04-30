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1 час назад

Европа увеличила объем заявок на поставки российского газа

Свободная пресса

Европейские покупатели увеличили заявки на прокачку российского газа через территорию Украины. При этом обычно в выходные дни объемы поставок снижаются, так как падает спрос со стороны промышленности.

Европа увеличила объем заявок на поставки российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает МК, так, на 30 апреля заявлен объем 69,5 млн куб. м, при этом в пятницу заявка была 64,5 млн куб. м.

Реверсный поток газа из Германии в Польшу сейчас остается на максимальном уровне - 1,3 млн куб м в час. Это тот объем газа, который ранее Польше получала от России. Напомним, что поставки газа из России в Польшу и Болгарию были остановлены, после того, как эти страны отказались от предложенной схемы оплаты топлива за рубли.

Ранее сообщалось, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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