Европа увеличила объем заявок на поставки российского газа

Европейские покупатели увеличили заявки на прокачку российского газа через территорию Украины. При этом обычно в выходные дни объемы поставок снижаются, так как падает спрос со стороны промышленности.

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Как сообщает МК, так, на 30 апреля заявлен объем 69,5 млн куб. м, при этом в пятницу заявка была 64,5 млн куб. м.

Реверсный поток газа из Германии в Польшу сейчас остается на максимальном уровне - 1,3 млн куб м в час. Это тот объем газа, который ранее Польше получала от России. Напомним, что поставки газа из России в Польшу и Болгарию были остановлены, после того, как эти страны отказались от предложенной схемы оплаты топлива за рубли.