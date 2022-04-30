Bloomberg раскрыл сроки введения ЕС эмбарго на российскую нефть

Страны Европейского союза намерены отказаться от российской нефти к концу 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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«Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо поэтапного запрета на импорт нефти, в следующий пакет санкций против России могут войти «ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости».

По данным ТАСС, решение о новых ограничительных мерах может быть принято на следующей неделе. Но пока у стран ЕС нет понимания, какие меры следует еще ввести против Москвы в рамках шестого пакета.