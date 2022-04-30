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51 минуту назад

Аналитик назвал условие падения доллара до 30 рублей

Илья Родин

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин заявил, что если Россия продолжит тренд на снижение числа операций в долларах, то цена этой валюты может приблизиться к 30 рублям за единицу. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

Аналитик назвал условие падения доллара до 30 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Желаемый для многих сценарий, где доллар по 30 рублей и евро — 40 рублей, уже не кажется таким фантастическим. Чем меньше операций государство будет проводить с долларом и евро, тем быстрее произойдет обесценивание важности этих валют для нашей экономики. Процесс дедолларизации мировой экономики давно запущен. Количество операций с долларами в мире за десятилетие сократилось с 71% до 53%», - отметил он.

В свою очередь, эксперт Банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов утверждает, что россияне увидят доллар по 40 и евро по 50 рублей, когда значение этих валют в международной экономике заметно снизится.

Эксперт объяснил падение доллара тремя факторами

«В 2022 году такой курс доллара будет устраивать наше правительство при стоимости Urals в 79,67 доллара с учетом дисконта. В таком случае баррель Brent должен стоить около 110 долларов. Мы не исключаем таких значений в текущем году, особенно если будет введено эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС», - подчеркнул Чернов.

Издание напомнило, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о том, что в России идет работа над системой, которая даст возможность полностью «отвязать» рубль от доллара.

Рынки,Владимир Чернов,Николай Патрушев,ФФИН Банк,Совет безопасности РФ,ЕС,
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