Аналитик назвал условие падения доллара до 30 рублей

«Желаемый для многих сценарий, где доллар по 30 рублей и евро — 40 рублей, уже не кажется таким фантастическим. Чем меньше операций государство будет проводить с долларом и евро, тем быстрее произойдет обесценивание важности этих валют для нашей экономики. Процесс дедолларизации мировой экономики давно запущен. Количество операций с долларами в мире за десятилетие сократилось с 71% до 53%», - отметил он.