Двум странам Евросоюза разрешат покупать российскую нефть

Европейская комиссия (ЕК) может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщает Reuters ссылкой на двух представителей Евросоюза.

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По словам источника, чтобы «сохранить единство блока», Евросоюз может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Собеседники агентства также отметили, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.