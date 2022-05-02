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1 час назад

Двум странам Евросоюза разрешат покупать российскую нефть

Елена Прошина

Европейская комиссия (ЕК) может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщает Reuters ссылкой на двух представителей Евросоюза.

Двум странам Евросоюза разрешат покупать российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, чтобы «сохранить единство блока», Евросоюз может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Bloomberg раскрыл сроки введения ЕС эмбарго на российскую нефть

Собеседники агентства также отметили, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

Напомним, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Кроме этого, по данным телеканала против эмбарго также выступают Испания, Италия и Греция.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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